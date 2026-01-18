У Києві та області через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії, повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Ситуація у Києві та регіоні: скільки будинків досі без тепла

За підсумками чергового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області Денис Шмигаль повідомив, що наразі ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.

– Через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Завдання — максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили, – написав він у Telegram.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, у Києві із 143 будинків більше 100 — це багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії.

Зараз дивляться

– В столиці вони виникають постійно — через низькі температури та зношену інфраструктуру, – додав він.

Ще залишається 30 будинків, які не вдається підключити до тепла з 9 січня, після масованої атаки РФ на Київ. Станом на вчора їх було 46. Таким чином, за добу відремонтували 16 багатоповерхівок, наголосив Кулеба.

За словами Шмигаля, вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від Укрзалізниці та з інших регіонів, зокрема 10 бригад — від УЗ, ще вісім – з Київщини. Шмигаль повідомив, що завтра в місто прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові — від залізниці.

Ситуаці зі світлом залишається складною, додаткове навантаження створюють морози, зауважив Шмигаль. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей.

Наразі з резервного хабу Міненерго доставляються додаткові 55 генераторів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.