У Київській області запроваджено аварійні відключення електрики у неділю, 18 січня. Графіки відключення світла не діють.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії у Київській області

Як зазначається, через ситуацію в енергосистемі графіки відключень електропостачання на Київщині не діють.

Зараз дивляться

У ДТЕК розповіли, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.

– Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області, – йдеться у повідомленні.

18 січня у Броварах Київської області сталося екстрене відключення електроенергії на високовольтній лінії через перенавантаження мережі, повідомив мер Ігор Сапожко.

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, що на Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів, проте ситуацію в енергосистемі ускладнюють сильні морози.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.