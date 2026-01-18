У Київській області запроваджено аварійні відключення 18 січня
- У Київській області 18 січня запроваджено аварійні відключення електроенергії, через що стабілізаційні графіки наразі не діють.
- Ситуація в енергосистемі ускладнена сильними морозами та перевантаженням мереж, проте енергетики вже працюють над відновленням живлення.
У Київській області запроваджено аварійні відключення електрики у неділю, 18 січня. Графіки відключення світла не діють.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії у Київській області
Як зазначається, через ситуацію в енергосистемі графіки відключень електропостачання на Київщині не діють.
У ДТЕК розповіли, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.
– Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області, – йдеться у повідомленні.
18 січня у Броварах Київської області сталося екстрене відключення електроенергії на високовольтній лінії через перенавантаження мережі, повідомив мер Ігор Сапожко.
За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, що на Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів, проте ситуацію в енергосистемі ускладнюють сильні морози.