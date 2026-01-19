22 января в Давосе (Швейцария) в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума состоится Украинский завтрак Фонда Виктора Пинчука и компании EastOne.

Украинский завтрак на Всемирном экономическом форуме

В ходе мероприятия международные и украинские лидеры обсудят пути завершения войны и вызовы, с которыми сталкиваются Украина, Европа и западный мир.

Как сообщили в Фонде Виктора Пинчука, среди спикеров дискуссии – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президенты Латвии и Финляндии Эдгар Ринкевичс и Александер Стубб, а также премьер-министры Нидерландов и Хорватии Дик Схооф и Андрей Пленкович.

Сейчас смотрят

Модератором украинского завтрака выступит известный журналист, ведущий и автор программ CNN Фарид Закария.

Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится каждый год с 2005 года. Его цель — усиление присутствия Украины в международной повестке и создание площадки для диалога между украинскими и мировыми лидерами.

Кроме традиционного мероприятия, по случаю ВЭФ 2026 года Фонд Виктора Пинчука представит проект Украина: на передовой будущего.

Он объединит выставочную экспозицию и трехдневную дискуссионную программу, посвященную роли Украины как испытательного пространства для будущих решений в области безопасности, инноваций и восстановления.

Также фонд снова станет соорганизатором Украинского дома в Давосе – платформы для открытого диалога между Украиной и международным сообществом, который будет работать с 19 по 22 января.

Фонд Виктора Пинчука является независимой частной международной организацией, основанной в 2006 году.

Он реализует ряд проектов, направленных на помощь пострадавшим от российской агрессии и привлечение внимания мирового сообщества к Украине.

Среди них – сеть реабилитационных центров для раненых военных RECOVERY, проект поддержки ментального здоровья Повернення, сеть неонатальных центров Колыбели надежды а также образовательные, ветеранские и художественные инициативы, включая Завтра.UA, Всемирные Студии, Veteran Hub и PinchukArt.

Фонд также поддерживает международную сеть Ялтинская европейская стратегия (YES) и краудфандинговую платформу dobro.ua, направленную на развитие благотворительности в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.