Украинский завтрак в Давосе: генсек НАТО и лидеры Европы присоединятся к дискуссии
- 22 января в Давосе состоится украинский завтрак с участием международных и украинских лидеров.
- Дискуссия посвящена завершению войны и вызовам для Украины и Запада.
- Среди спикеров – генсек НАТО, президенты и премьеры нескольких европейских стран.
22 января в Давосе (Швейцария) в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума состоится Украинский завтрак Фонда Виктора Пинчука и компании EastOne.
Украинский завтрак на Всемирном экономическом форуме
В ходе мероприятия международные и украинские лидеры обсудят пути завершения войны и вызовы, с которыми сталкиваются Украина, Европа и западный мир.
Как сообщили в Фонде Виктора Пинчука, среди спикеров дискуссии – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президенты Латвии и Финляндии Эдгар Ринкевичс и Александер Стубб, а также премьер-министры Нидерландов и Хорватии Дик Схооф и Андрей Пленкович.
Модератором украинского завтрака выступит известный журналист, ведущий и автор программ CNN Фарид Закария.
Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится каждый год с 2005 года. Его цель — усиление присутствия Украины в международной повестке и создание площадки для диалога между украинскими и мировыми лидерами.
Кроме традиционного мероприятия, по случаю ВЭФ 2026 года Фонд Виктора Пинчука представит проект Украина: на передовой будущего.
Он объединит выставочную экспозицию и трехдневную дискуссионную программу, посвященную роли Украины как испытательного пространства для будущих решений в области безопасности, инноваций и восстановления.
Также фонд снова станет соорганизатором Украинского дома в Давосе – платформы для открытого диалога между Украиной и международным сообществом, который будет работать с 19 по 22 января.
Фонд Виктора Пинчука является независимой частной международной организацией, основанной в 2006 году.
Он реализует ряд проектов, направленных на помощь пострадавшим от российской агрессии и привлечение внимания мирового сообщества к Украине.
Среди них – сеть реабилитационных центров для раненых военных RECOVERY, проект поддержки ментального здоровья Повернення, сеть неонатальных центров Колыбели надежды а также образовательные, ветеранские и художественные инициативы, включая Завтра.UA, Всемирные Студии, Veteran Hub и PinchukArt.
Фонд также поддерживает международную сеть Ялтинская европейская стратегия (YES) и краудфандинговую платформу dobro.ua, направленную на развитие благотворительности в Украине.