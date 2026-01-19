22 січня у Давосі (Швейцарія) в межах щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму відбудеться Український сніданок Фонду Віктора Пінчука та компанії EastOne.

Український сніданок на Всесвітньому економічному форумі

Під час заходу міжнародні й українські лідери обговорять шляхи завершення війни та виклики, з якими стикаються Україна, Європа і західний світ.

Як повідомили у Фонді Віктора Пінчука, серед спікерів дискусії – генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президенти Латвії та Фінляндії Едгар Рінкевичс і Александер Стубб, а також прем’єр-міністри Нідерландів і Хорватії Дік Схооф та Андрей Пленкович.

Модератором Українського сніданку виступить відомий журналіст, ведучий та автор програм CNN Фарід Закарія.

Український сніданок (ланч) у Давосі проводиться щороку з 2005 року. Його мета — посилення присутності України в міжнародному порядку денному та створення майданчика для діалогу між українськими й світовими лідерами.

Окрім традиційного заходу, з нагоди ВЕФ 2026 Фонд Віктора Пінчука представить проєкт Україна: на передовій майбутнього.

Він поєднає виставкову експозицію та триденну дискусійну програму, присвячену ролі України як випробувального простору для майбутніх рішень у сфері безпеки, інновацій і відбудови.

Також фонд знову стане співорганізатором Українського дому в Давосі – платформи для відкритого діалогу між Україною та міжнародною спільнотою, яка працюватиме з 19 до 22 січня.

Фонд Віктора Пінчука є незалежною приватною міжнародною організацією, заснованою у 2006 році.

Він реалізує низку проєктів, спрямованих на допомогу постраждалим від російської агресії та привернення уваги світової спільноти до України.

Серед них – мережа реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY, проєкт підтримки ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ, мережа неонатальних центрів Колиски надії а також освітні, ветеранські та мистецькі ініціативи, включно з Завтра.UA, Всесвітні Студії, Veteran Hub і PinchukArtCentre.

Фонд також підтримує міжнародну мережу Ялтинська європейська стратегія (YES) та краудфандингову платформу dobro.ua, спрямовану на розвиток благодійності в Україні.

