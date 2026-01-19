Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що можливе військове вторгнення США в Гренландію призвело б до війни з НАТО та фактичної ліквідації Альянсу.

За його словами, такий крок перевернув би статтю 5 статуту НАТО та мав би катастрофічні наслідки для трансатлантичної безпеки.

Про це Майкл Маккол заявив в інтерв’ю ABC News.

Маккол про Гренландію та ризики для НАТО

Конгресмен зазначив, що президент США вже має повний доступ до Гренландії з погляду військової присутності та безпеки, тому жодної потреби у вторгненні не існує.

Він наголосив, що можливість купівлі Гренландії та військове вторгнення — це принципово різні речі, і саме силовий сценарій створив би пряму загрозу існуванню НАТО.

За словами Маккола, у разі вторгнення США порушили б фундаментальні принципи Альянсу, а застосування статті 5 у такій ситуації фактично означало б війну між союзниками.

Конгресмен також зазначив, що не бачить жодних ознак готовності Гренландії до продажу, додавши, що для посилення військової присутності США не потрібно застосовувати силу.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про скликання позачергового засідання Європейської ради через напружену ситуацію навколо Гренландії.

За його словами, держави-члени ЄС підтвердили підтримку Данії та Гренландії, відданість принципам територіальної цілісності й міжнародного права, а також готовність захищатися від будь-яких форм примусу.

Також країни ЄС обговорюють можливі заходи у відповідь на тарифні погрози США, зокрема мита на американські товари на суму до €93 млрд.

