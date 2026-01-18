Из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии президент Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередное заседание Европейского совета.

Кошта созывает внеочередной Европейский Совет из-за Гренландии

После консультаций с государствами-членами относительно последней напряженности вокруг Гренландии Кошта заявил, что созывает внеочередное заседание Европейского совета.

— Учитывая важность последних событий и в целях дальнейшей координации, я решил созвать внеочередное заседание Европейского Совета в ближайшие дни, — говорится в заявлении, опубликованом в воскресенье в Брюсселе.

Также президент Европейского совета сообщил об итогах консультаций с государствами-членами, отметив, что они подтверждают твердую приверженность единству в принципах международного права, территориальной целостности и национального суверенитета.

Кроме того, во время проведенных консультаций были подтверждены “единство в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией; признание общего трансатлантического интереса к миру и безопасности в Арктике, в частности, сотрудничество через НАТО; общая оценка того, что тарифы подорвут трансатлантические отношения и являются несовместимыми с торговым соглашением между ЕС и США; конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим общий интерес.

Заседание Европейского Совета из-за Гренландии: что будут обсуждать

Как пишет Bloomberg, в повестке дня заседания лидеров Европейского Союза — последняя угроза президента Дональда Трампа относительно тарифов и рассмотрение возможных ответных мер.

Государства-члены обсуждают варианты реагирования, в том числе введение соответствующих пошлин на товары из США стоимостью 93 млрд евро.

Официально дата заседания глав государств и правительств стран-членов ЕС еще не определена. Однако издание пишет, что лидеры планируют встретиться лично ближе к концу предстоящей недели.

