Кошта созывает Евросовет из-за Гренландии: в ЕС обсуждают пошлины против США на €93 млрд
- Лидеры ЕС в ближайшее время встретятся на внеочередном заседании Европейского совета для обсуждения напряженной ситуации вокруг Гренландии.
- Также государства-члены планируют оценить угрозы пошлин США и определить потенциальные ответные меры на жесткие действия Дональда Трампа.
- Дата заседания еще не известна, однако Bloomberg пишет, что оно должно состояться ближе к концу недели.
Из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии президент Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередное заседание Европейского совета.
Кошта созывает внеочередной Европейский Совет из-за Гренландии
После консультаций с государствами-членами относительно последней напряженности вокруг Гренландии Кошта заявил, что созывает внеочередное заседание Европейского совета.
— Учитывая важность последних событий и в целях дальнейшей координации, я решил созвать внеочередное заседание Европейского Совета в ближайшие дни, — говорится в заявлении, опубликованом в воскресенье в Брюсселе.
Также президент Европейского совета сообщил об итогах консультаций с государствами-членами, отметив, что они подтверждают твердую приверженность единству в принципах международного права, территориальной целостности и национального суверенитета.
Кроме того, во время проведенных консультаций были подтверждены “единство в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией; признание общего трансатлантического интереса к миру и безопасности в Арктике, в частности, сотрудничество через НАТО; общая оценка того, что тарифы подорвут трансатлантические отношения и являются несовместимыми с торговым соглашением между ЕС и США; конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим общий интерес.
Заседание Европейского Совета из-за Гренландии: что будут обсуждать
Как пишет Bloomberg, в повестке дня заседания лидеров Европейского Союза — последняя угроза президента Дональда Трампа относительно тарифов и рассмотрение возможных ответных мер.
Государства-члены обсуждают варианты реагирования, в том числе введение соответствующих пошлин на товары из США стоимостью 93 млрд евро.
Официально дата заседания глав государств и правительств стран-членов ЕС еще не определена. Однако издание пишет, что лидеры планируют встретиться лично ближе к концу предстоящей недели.