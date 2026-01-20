Українська сторона провела зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії у Давосі.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Зустріч України з радниками з нацбезпеки у Давосі

За словами секретаря РНБО, разом з ним у Давосі працюють керівник Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Зараз дивляться

Як зазначив Умєров, вранці вони разом із Давидом Арахамією провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Як пояснив секретар РНБО, вони синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи.

Він додав, що попереду заплановані наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України.

19 січня стало відомо, що цього тижня спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вирушить до швейцарського Давосу, де відбудуться зустрічі з членами американської делегації на полях Всесвітнього економічного форуму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.