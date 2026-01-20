Из-за ночного обстрела 20 января и сложной энергетической ситуации внесли изменения в работу метро Киева.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как работает метро Киева 20 января

В КГГА отметили, что из-за последствий ночной атаки и перебоев с электроснабжением движение поездов киевского метрополитена организовали с изменениями.

Сейчас смотрят

На красной линии метро Киева поезда начали движение между станциями Академгородок – Арсенальная. Интервал движения составляет 4:30–5:00 минут.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать два поезда между станциями Левобережная – Арсенальная. Ориентировочный интервал движения – 20–25 минут.

Поезда будут следовать без остановок мимо станций Гидропарк и Днепр.

На зеленой линии метро Киева во время воздушной тревоги движение осуществляется между станциями Сырец – Выдубичи с интервалом 7 минут, а также между Осокорки – Красный хутор с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии метрополитена Киева пока осуществляется без изменений.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия атаковала Киев ударными беспилотниками.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе зафиксировали попадания в нежилые здания.

Также поступали сообщения о падении беспилотника на открытой территории, в результате чего загорелись автомобили.

Из-за обстрела на левом берегу столицы возникли перебои с электроснабжением.

Объекты социальной инфраструктуры перевели на автономный режим питания, также сообщалось о перебоях с водоснабжением.

Известно, что в результате атаки пострадал один человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.