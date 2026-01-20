Через нічний обстріл 20 січня та складну енергетичну ситуацію внесли зміни в роботу метро Києва.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Як працює метро Києва 20 січня

У КМДА зазначили, що через наслідки нічної атаки та перебої з електропостачанням рух поїздів київського метрополітену організували зі змінами.

Зараз дивляться

На червоній лінії метро Києва поїзди розпочали рух між станціями Академмістечко – Арсенальна. Інтервал руху становить 4:30–5:00 хвилин.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями Лівобережна – Арсенальна. Орієнтовний інтервал руху — 20–25 хвилин.

Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції Гідропарк і Дніпро.

На зеленій лінії метро Києва під час повітряної тривоги рух здійснюється між станціями Сирець – Видубичі з інтервалом 7 хвилин, а також між Осокорки – Червоний хутір з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії метрополітену Києва наразі здійснюється без змін.

Нагадаємо, що вночі проти 20 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксували влучання в нежитлові будівлі.

Також надходили повідомлення про падіння безпілотника на відкритій території, внаслідок чого зайнялися автівки.

Через обстріл на лівому березі столиці виникли перебої з електропостачанням.

Об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономний режим живлення, також повідомлялося про перебої з водопостачанням.

Відомо, що внаслідок атаки постраждав один чоловік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.