Уночі проти 20 січня Росія здійснила ракетний пуск у напрямку Вінниці. Повітряні сили України повідомили про застосування балістичного озброєння, а низка моніторингових каналів припустила, що йдеться про ракету типу Іскандер-І.

Що відомо про нове озброєння РФ та чи дійсно атака здійснювалася ракетою Іскандер-І, читайте в нашому матеріалі.

Іскандер-І: що відомо

Під час атаки Росія могла застосувати або Іскандер із розширеною дальністю ураження, або ракету зі схожими характеристиками. Проте експерти застерігають від поспішних висновків.

Зокрема, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний наголошує, що точно визначити тип ракети можна лише після аналізу її уламків. За його словами, ідеться не про нове озброєння, а радше про модернізовану або запозичену розробку.

Зокрема, він припускає, що Росія могла використати північнокорейську балістичну ракету KN-23, яка має дещо більшу дальність ураження, ніж стандартна ракета комплексу Іскандер-М.

Аналітики Defense Express припустили, що Росія після тривалої перерви могла застосувати гіперзвукову ракету Циркон, пуск якої, за наявною інформацією, здійснювався з тимчасово окупованого Криму в напрямку Вінниці.

Повітряні сили ЗСУ у своєму зведенні підтвердили, що з території Криму росіяни запустили протикорабельну ракету Циркон.

Як уточнив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ракету Циркон армія РФ запустила по енергетичному об’єкту у Вінницькій області.

Саме цей запуск, імовірно, був помилково сприйнятий окремими моніторинговими каналами як застосування нової балістичної ракети підвищеної дальності, яку умовно назвали Іскандер-І.

Ракети Іскандер-І: характеристики

Водночас у російських джерелах ракета Іскандер-І, ціна якої невідома, майже не згадується. Відомо лише про заяви щодо розробки та можливих спроб запуску у серійне виробництво ракети під назвою Іскандер-1000, однак факт її бойового застосування проти України наразі не підтверджений.

Під назвою Іскандер-І зазвичай розуміють імовірну модернізовану версію балістичної ракети, яка використовується в оперативно-тактичному ракетному комплексі Іскандер-М. Головною відмінністю такої модифікації може бути значно більша дальність ураження – до 1000 кілометрів.

Імовірні характеристики цієї ракети, про які повідомляють ЗМІ та аналітичні центри, включають збільшений об’єм твердого палива (на 10–15% у порівнянні зі стандартною), швидкість близько 3 100 м/с, квазі балістичну траєкторію з підйомом на висоту до 120–130 км, а також модернізовану систему наведення з використанням супутникової навігації ГЛОНАСС/GPS.

Що стосується бойового оснащення, то йдеться про звичайні бойові частини – осколково-фугасні або касетні.

Та зараз робити остаточні висновки про використання Іскандер-І або нову модифікацію ракети поки зарано, тому варто дочекатися офіційних даних від Повітряних сил України чи Генштабу ЗСУ.

