В настоящее время в трех областях Украины проводятся следственные действия по факту хищения госсредств.

Нацполиция проводит обыски в трех областях Украины

Как сообщила Нацполиция Украины, по факту хищения бюджетных средств ведутся следственные действия на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

— В рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов, по согласованию прокуратуры и в соответствии с определением суда проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обыски проводятся по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, используемых ими.

— С целью изъятия документов один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена ​​впоследствии, — добавили в Нацполиции.

Напомним, что во вторник, 20 января, правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепра, о чем сообщил сам мэр Борис Филатов.

