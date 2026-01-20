Наразі у трьох областях України проводяться слідчі дії за фактом розкрадання держкоштів.

Нацполіція проводить обшуки у трьох областях України

Як повідомила Нацполіція України, наразі за фактом розкрадання бюджетних коштів ведуться слідчі дії на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

– У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей, – йдеться у повідомленні.

У відомостві додали, що обшуки проводяться за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються.

Зараз дивляться

– З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом, – додали у Нацполіції.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра, про що повідомив сам міський голова Борис Філатов.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.