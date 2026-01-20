Європа завжди буде з Україною, доки не буде справедливого та тривалого миру, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Давосі.

Заява президента Єврокомісії щодо активів РФ у Давосі

Іммобілізація російських активів та право їх використати в разі відмови Росії сплатити нашій державі репатріації є нагадуванням для Кремля та посланням для світу, що Європа не полишить Україну, заявила Урсула фон дер Ляєн, виступаючи 20 січня у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Також вонанагадала про рішення Європейської ради надати Києву фінансову підтримку на період 2026-2027 роки в розмірі 90 млрд євро.

– Завдяки цій підтримці ми гарантуємо, що Україна зможе: зміцнити свою оборону на полі бою; зміцнити свої оборонні можливості; забезпечити функціонування основних послуг. Перш за все, це підтверджує непохитну відданість Європи безпеці, обороні та європейському майбутньому України. Паралельно ми вирішили назавжди знерухомити російські активи та залишаємо за собою право їх використовувати. Це має слугувати суворим нагадуванням для Росії. І посланням для світу: Європа завжди буде з Україною. Доки не буде справедливого та тривалого миру, – сказала президент Європейської комісії.

Вона зазначила, що трохи більше ніж за місяць буде четверта річниця війни агресії Росії проти України.

– Чотири роки потому Росія не показує жодних ознак послаблення. Жодних ознак каяття. Жодних ознак прагнення до миру. Навпаки. Росія посилює свої атаки. Щодня вбиваючи мирних жителів. Лише минулого тижня бомбардування енергетичної інфраструктури України залишило мільйони людей у темряві, холоді та нестачі води. Цьому має покласти край. Ми всі хочемо миру для України, – наголосила фон дер Ляєн.

Зокрема президент Єврокомісії констатувала, що в ЄС визнають роль президента США Дональда Трампа у просуванні мирного процесу та запевнила, що Європа буде тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами. Вона наголосила, що Україна повинна бути в сильній позиції.

