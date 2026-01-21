Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві залишаються без тепла, а майже 60% столиці без електрики.

Про це він заявив під час спеціального енергетичного селектору, присвяченого ситуації у регіонах, де зараз найскладніше забезпечення енергопостачання.

Зеленський провів енергетичний селектор

За словами глави держави, найбільші проблеми спостерігаються у Києві та області, Харківській області, на Сумщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Зараз дивляться

Ремонтні бригади, ДСНС України, працівники енергетичних компаній та комунальних служб задіяні по максимуму, однак для прискорення робіт потрібне додаткове залучення ресурсів.

– Не погоджуюсь із оцінкою, що сил достатньо. Потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів, – сказав президент.

На селекторі обговорювалося розгортання пунктів підтримки та обігріву, підготовка гарячого харчування для людей, а також забезпечення роботи базових станцій мобільного зв’язку.

Окремо йшлося про необхідні кроки для прискорення ремонту мереж та підстанцій разом із урядовцями та Укренерго.

Зеленський додав, що прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять інформацію щодо бронювання працівників енергетичних і комунальних компаній, задіяних у ліквідації наслідків російських ударів.

Для таких компаній уже передбачено бронювання 100% персоналу. Президент наголосив, що дефіцит ефективного реагування не може пояснюватися нестачею кадрів.

Також очікується окрема доповідь урядовців щодо програм підтримки українців та підприємств під час надзвичайної ситуації, а переговори з міжнародними партнерами дозволять залучити додаткову допомогу.

Зеленський підкреслив пріоритети: ракети для ППО, обладнання для енергетики та максимально оперативне виконання всіх необхідних робіт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.