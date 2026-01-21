Из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные графики отключения света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 21 января

В компании отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применяется аварийное отключение, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, подчеркнули в Укрэнерго.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

—Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона, — говорится в сообщении Укэнерго.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве продолжают действовать графики аварийного отключения света, сообщают в ДТЭК Киев. График отключения света в Киеве будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.

Графики в Киевской области

После последнего вражеского обстрела в Киевской области действуют экстренные отключения света, во время которых графики не применяются, подчеркнули в ДТЭК.

Одесская область

В Одесской области продолжается аварийное отключение света. Графики действуют для жителей области только там, где позволяет состояние сети.

— Сегодня в части Одесской области применяются графики стабилизационных отключений. На территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электрической энергии, продолжают действовать аварийные отключения, — говорится в сообщении ДТЭК Одесские электросети.

Отключение света в Полтавской области

В Полтавской области ввели графики аварийного отключения света 21 января. Графики действуют для пяти очередей. В Полтаваоблэнерго объяснили, что графики действуют из-за снижения уровня напряжения.

Отключение света в Днепропетровской области

По приказу НЭК Укрэнерго 21 января с 00:00 до 24:00 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии, заявили в региональном ДТЭК.

Графики в Сумской области

Сегодня, 21 января, в Сумской области будут действовать графики почасового отключения света в соответствии с объемами, согласованными с НЭК Укрэнерго.

Ситуация в Виннице

В Виннице 21 января действуют почасовые графики отключения света. Общественный электротранспорт курсирует с увеличенными интервалами. В общине запланирован ряд ремонтных работ на инженерных коммуникациях, отметили в отделе оперативного реагирования Цілодобова варта ВГС.

Графики для Черниговской области

По указанию НЭК Укрэнерго в Черниговской области ввели изменения в графики почасового отключения света на 21 января. Проверить свой график можно по номеру лицевого счета на сайте или в мессенджерах.

Графики для Харьковской области

Перечень адресов по очередям можно посмотреть на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

1.1 очередь – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 очередь – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 очередь – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 очередь – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 очередь – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 очередь – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 очередь – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 очередь – 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 очередь – 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 очередь – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 очередь – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 очередь – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Запорожская область

Узнать свою очередь по городу Запорожье и графики отключения света на 21 января можно на сайте облэнерго.

1.1 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Черкасская область

21 января по команде НЭК Укрэнерго в Черкасской области продолжит действовать график почасовых отключений.

Хмельницкая область

По распоряжению НЭК Укрэнерго в Хмельницкой области введены графики ограничений электроэнергии. 21 января увеличен объем почасовых отключений.

