Почасовые и аварийные: как действуют графики отключения света в Украине 21 января
- В ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.
- Предварительно обнародованные графики пока не действуют в регионах с аварийными отключениями.
- В Киеве и Киевской области действуют экстренные отключения, графики будут применены после их отмены.
Из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные графики отключения света.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 21 января
В компании отмечают, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применяется аварийное отключение, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, подчеркнули в Укрэнерго.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
—Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона, — говорится в сообщении Укэнерго.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве продолжают действовать графики аварийного отключения света, сообщают в ДТЭК Киев. График отключения света в Киеве будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.
Графики в Киевской области
После последнего вражеского обстрела в Киевской области действуют экстренные отключения света, во время которых графики не применяются, подчеркнули в ДТЭК.
Одесская область
В Одесской области продолжается аварийное отключение света. Графики действуют для жителей области только там, где позволяет состояние сети.
— Сегодня в части Одесской области применяются графики стабилизационных отключений. На территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электрической энергии, продолжают действовать аварийные отключения, — говорится в сообщении ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Полтавской области
В Полтавской области ввели графики аварийного отключения света 21 января. Графики действуют для пяти очередей. В Полтаваоблэнерго объяснили, что графики действуют из-за снижения уровня напряжения.
Отключение света в Днепропетровской области
По приказу НЭК Укрэнерго 21 января с 00:00 до 24:00 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии, заявили в региональном ДТЭК.
Графики в Сумской области
Сегодня, 21 января, в Сумской области будут действовать графики почасового отключения света в соответствии с объемами, согласованными с НЭК Укрэнерго.
Ситуация в Виннице
В Виннице 21 января действуют почасовые графики отключения света. Общественный электротранспорт курсирует с увеличенными интервалами. В общине запланирован ряд ремонтных работ на инженерных коммуникациях, отметили в отделе оперативного реагирования Цілодобова варта ВГС.
Графики для Черниговской области
По указанию НЭК Укрэнерго в Черниговской области ввели изменения в графики почасового отключения света на 21 января. Проверить свой график можно по номеру лицевого счета на сайте или в мессенджерах.
Графики для Харьковской области
Перечень адресов по очередям можно посмотреть на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.
- 1.1 очередь – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 1.2 очередь – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.1 очередь – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.2 очередь – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 3.1 очередь – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 очередь – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 очередь – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.2 очередь – 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 5.1 очередь – 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 5.2 очередь – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.1 очередь – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.2 очередь – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
Запорожская область
Узнать свою очередь по городу Запорожье и графики отключения света на 21 января можно на сайте облэнерго.
- 1.1 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 2.1 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2 очередь: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 6.2 очередь: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Черкасская область
21 января по команде НЭК Укрэнерго в Черкасской области продолжит действовать график почасовых отключений.
Хмельницкая область
По распоряжению НЭК Укрэнерго в Хмельницкой области введены графики ограничений электроэнергии. 21 января увеличен объем почасовых отключений.