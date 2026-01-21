В среду, 21 января, Европейский парламент одобрил предложение Совета ЕС, позволяющее активировать расширенное сотрудничество для учреждения Кредита для Украины на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

Кредит для Украины: что известно

Отметим, что первоначально заем ЕС был согласован на саммите Европейского Совета в Брюсселе 18 декабря 2025 года и представлен Европейской Комиссией 14 января 2026 года.

Сейчас смотрят

– Поскольку Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки займа, соглашение было заключено в рамках процедуры усиленного сотрудничества – механизма, который позволяет желающим государствам-членам ЕС сотрудничать в определенных сферах. Согласно договорам, процедура усиленного сотрудничества требует согласия Европейского парламента, – говорится в сообщении.

Отметим, что процедура была одобрена 499 голосами за и 135 голосами против, еще 24 парламентария воздержались.

Решение вступит в силу после формального утверждения Советом ЕС, добавляют в Европравде.

– Финансовая ситуация Украины требует, чтобы выделение финансовой помощи Союза произошло не позднее второго квартала 2026 года, – говорится в тексте решения Совета ЕС.

Ожидается, что финансовая помощь ЕС Украине поможет смягчить последствия действий России для безопасности и экономики Евросоюза и его соседей.

– Поражение Украины увеличило бы риск агрессии России против одного из государств-членов или страны в соседстве с Украиной, включая страны-кандидаты, и имело бы прямые и косвенные последствия для безопасности и экономической ситуации в союзе. Последствия агрессии России для экономики союза были бы еще более серьезными, если бы Украина не смогла поддержать фискальные усилия, необходимые для продолжения ее военных действий, – пишут в обосновании предоставления кредита.

Напомним, Еврокомиссия представила проекты соглашений о займе для Украины в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.