Зеленский: €90 млрд — это реальная финансовая гарантия безопасности для Украины
Договоренность с ЕС о финансировании Украины в объеме €90 млрд на 2026–2027 годы стала главным итогом исторической дипломатической недели и результатом длительной работы украинской власти с партнерами.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к гражданам.
Зеленский о €90 млрд от ЕС и замороженных активах РФ
Зеленский подчеркнул, что Украина гарантированно будет получать не менее €45 млрд ежегодно в течение следующих двух лет.
При этом возврат средств возможен исключительно за счет российских активов, которые остаются заблокированными в Европе.
— Россия должна платить за свою войну. €90 млрд — это для всех в Украине финансовая гарантия безопасности, вполне реальная, — подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил лидеров ЕС, в частности Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен, а также все страны, которые поддержали решение.
По его словам, Украина продолжит работу, чтобы все российские активы — не только в Европе — были направлены на защиту и восстановление государства.
Ранее Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине €90 млрд финансовой поддержки на 2026–2027 годы в формате беспроцентного займа.
Договоренность окончательно согласовали все государства-члены ЕС. Однако три страны-члена ЕС не будут принимать в этом участия.