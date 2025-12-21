Договоренность с ЕС о финансировании Украины в объеме €90 млрд на 2026–2027 годы стала главным итогом исторической дипломатической недели и результатом длительной работы украинской власти с партнерами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к гражданам.

Зеленский о €90 млрд от ЕС и замороженных активах РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина гарантированно будет получать не менее €45 млрд ежегодно в течение следующих двух лет.

При этом возврат средств возможен исключительно за счет российских активов, которые остаются заблокированными в Европе.

— Россия должна платить за свою войну. €90 млрд — это для всех в Украине финансовая гарантия безопасности, вполне реальная, — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил лидеров ЕС, в частности Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен, а также все страны, которые поддержали решение.

По его словам, Украина продолжит работу, чтобы все российские активы — не только в Европе — были направлены на защиту и восстановление государства.

Ранее Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине €90 млрд финансовой поддержки на 2026–2027 годы в формате беспроцентного займа.

Договоренность окончательно согласовали все государства-члены ЕС. Однако три страны-члена ЕС не будут принимать в этом участия.

