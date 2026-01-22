В пятницу во всех регионах Украины будут введены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры введены из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Сейчас смотрят

Время и продолжительность отключений могут меняться. Актуальную информацию проверяйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Графики отключения света в Одесской области

Компания ДТЭК обнародовала графики отключения электроснабжения, которые будут действовать 23 января в Одесской области.

Напомним, Украина получила новую партию технической помощи общим весом более 50 тонн, предназначенную для восстановления энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в страну прибыли шесть гуманитарных грузов из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

Помощь содержит силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и другое энергетическое оборудование.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.