Графики отключения света 23 января будут действовать по всей Украине
В пятницу во всех регионах Украины будут введены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
Ограничительные меры введены из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Время и продолжительность отключений могут меняться. Актуальную информацию проверяйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Графики отключения света в Одесской области
Компания ДТЭК обнародовала графики отключения электроснабжения, которые будут действовать 23 января в Одесской области.
Напомним, Украина получила новую партию технической помощи общим весом более 50 тонн, предназначенную для восстановления энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в страну прибыли шесть гуманитарных грузов из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.
Помощь содержит силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и другое энергетическое оборудование.