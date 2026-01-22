У п’ятницю в усіх регіонах України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 23 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Заходи обмеження запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Час і тривалість відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію перевіряйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Графіки відключення світла в Одеській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключення електропостачання, які будуть діяти 23 січня на Одещині.

Нагадаємо, Україна отримала нову партію технічної допомоги загальною вагою понад 50 тонн, призначену для відновлення енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що до країни прибули шість гуманітарних вантажів з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

Допомога містить силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли та інше енергетичне обладнання.

