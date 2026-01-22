Украина получила очередную партию технической помощи весом более 50 тонн, направленную на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Помощь для восстановления энергетической сферы: что известно

По его словам, в Украину уже поступило шесть гуманитарных грузов из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии.

В состав помощи входят силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и другое оборудование.

В пятницу, 23 января, ожидается прибытие партии энергетического оборудования из Чехии.

Кроме того, еще 400 генераторов направляются в столицу из Польши. Помощь от Австрии уже доставляется в резервный хаб Минэнерго.

— Все запросы быстро обрабатываем. Предприятиям топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры уже отправлено 20 грузов – 114 тонн оборудования. Всем ответственным дано задание оперативно обрабатывать полученную помощь, ведь от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла в домах, – отметил министр.

Шмыгаль поблагодарил всех партнеров, которые оказывают поддержку украинцам в сложное зимнее время.

Напомним, вчера министр энергетики говорил о разработке энергетиками ряда технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключений света в Киеве и области.

