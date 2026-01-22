Після запровадження в Україні воєнного стану в багатьох містах, зокрема й у Кривому Розі, було запроваджено комендантську годину. Це спеціальний режим, який тимчасово обмежує перебування людей на вулицях і в громадських місцях у нічний час.

Такі заходи запровадили з міркувань безпеки, щоб зменшити ризики для цивільного населення, спростити роботу військових і правоохоронних органів та швидше реагувати на загрози під час обстрілів.

Коли починається комендантська година у Кривому Розі та скільки вона триває, читайте в нашому матеріалі.

З котрої та до котрої комендантська година у Кривому Розі

Тривалість комендантської години у Кривому Розі не планують змінювати. Як і раніше, обмеження діятимуть у нічний час, з 00:00 до 05:00. Саме такий графік наразі залишається актуальним для жителів міста.

У Кривому Розі тривалість комендантської години змінювали кілька разів. Востаннє це відбулося 22 вересня 2025 року, і саме ці обмеження залишаються чинними й нині. Тоді для міста встановили режим із 00:00 до 05:00 ранку. Рішення ухвалили на рівні області за ініціативи та рекомендаціями Ради оборони міста Кривого Рогу після відповідного звернення міської влади.

Але Кабінет міністрів дозволив місцевій владі самостійно визначати окремі правила комендантської години у разі надзвичайної ситуації в енергосекторі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За новими підходами, у період надзвичайної ситуації в енергетиці можуть діяти додаткові послаблення. Зокрема, передбачено, що:

Пункти незламності працюватимуть цілодобово;



дозволятиметься пересування приватним транспортом для поїздок до таких пунктів;



рішення щодо роботи громадського транспорту ухвалюватиме місцева влада з урахуванням безпекової ситуації;



магазини, аптеки, АЗС, ТРЦ та заклади послуг за наявності автономного живлення й зв’язку можуть отримати статус Пунктів незламності;



бізнес, який офіційно виконує ці функції, зможе працювати у режимі 24/7.



Водночас у Кривому Розі наголошують: незалежно від часу доби жителям необхідно дотримуватися правил безпеки. Під час повітряної тривоги правоохоронці та міська влада закликають негайно прямувати в укриття й не нехтувати сигналами оповіщення.

