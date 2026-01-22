Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время направляется в Давос в Швейцарии на Всемирный экономический форум.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Визит Зеленского в Давос 22 января

Ранее издание Axios написало, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе незадолго до того, как посланцы Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины.

Трамп также подтвердил, что встретится с Зеленским.

– Я думаю, что Россия хочет заключить соглашение, я думаю, что Украина хочет заключить соглашение. Могу сказать, что мы относительно близки к этому, – сказал Трамп.

Напомним, что Владимир Зеленский 20 января отложил свою поездку в Давос на Всемирный экономический форум из-за ночной атаки России на Украину. Президент остался в Киеве для координации работы служб из-за сложной ситуации в энергетическом секторе.

Напомним, что в понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе начался 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

В этом году форум собрал около 3 тыс. участников из более чем 130 стран мира. Украина должна быть представлена делегацией на высшем уровне.

