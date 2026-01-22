Президент України Володимир Зеленський наразі прямує до Давосу у Швейцарії на Всесвітній економічний форум.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.



Візит Зеленського до Давосу 22 січня

Раніше видання Axios написало, що Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі незадовго до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України.

Зараз дивляться

Трамп також підтвердив, що зустрінеться із Зеленським.

За словами Сергія Никифорова, зустріч між лідерами відбудеться орієнтовно о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 20 січня відклав свою поїзду до Давосу на Всесвітній економічний форум через нічну атаку Росії на Україну. Президент залишився у Києві для координації роботи служб через складну ситуацію в енергетичному секторі.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Цьогорічний форум зібрав близько 3 тис. учасників із понад 130 країн світу. Україна представлена делегацією на найвищому рівні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.