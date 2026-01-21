Рекомендует 6-месячный срок: ЦИК предоставил предложения по выборам после военного положения
- Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса.
- В то же время, подчеркивают в ЦИК, на законодательном уровне должна быть закреплена норма, что голосование на территории РФ и Беларуси запрещено.
- При этом украинские избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах.
Между завершением военного положения в Украине и началом избирательного процесса ЦИК предлагает установить срок в шесть месяцев.
ЦИК предоставил предложения по выборам
Как сообщил глава ЦИК Олег Диденко, в Украине между отменой военного положения и началом выборов должно пройти шесть месяцев.
Сроки избирательного процесса останутся неизменными:
- для выборов президента Украины – 90 дней;
- для выборов народных депутатов Украины – 60 дней.
В ходе подготовительного процесса оценивается возможность проведения выборов на отдельных территориях, анализ готовности инфраструктуры (последствия войны), расчет и анализ от МИД по избирательным участкам за рубежом и т.д.
В ЦИКе предложили несколько важных дополнений к избирательному процессу:
- дальнейшая либерализация смены адреса проживания и места голосования;
- закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории РФ и Белоруссии запрещено;
- вместо голосования на территории РФ и РБ украинские избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;
- необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;
- наработка протоколов безопасности при проведении выборов.
Со своей стороны присутствующая на заседании глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении в парламенте есть 23 законопроекта, которые касаются выборов, 8 из них – первоочередные.
Напомним, что в начале января 2026 года ЦИК одобрил предложения по выборам после отмены военного положения в Украине.