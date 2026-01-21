Между завершением военного положения в Украине и началом избирательного процесса ЦИК предлагает установить срок в шесть месяцев.

ЦИК предоставил предложения по выборам

Как сообщил глава ЦИК Олег Диденко, в Украине между отменой военного положения и началом выборов должно пройти шесть месяцев.

Сроки избирательного процесса останутся неизменными:

для выборов президента Украины – 90 дней;

для выборов народных депутатов Украины – 60 дней.

В ходе подготовительного процесса оценивается возможность проведения выборов на отдельных территориях, анализ готовности инфраструктуры (последствия войны), расчет и анализ от МИД по избирательным участкам за рубежом и т.д.

В ЦИКе предложили несколько важных дополнений к избирательному процессу:

дальнейшая либерализация смены адреса проживания и места голосования;

закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории РФ и Белоруссии запрещено;

вместо голосования на территории РФ и РБ украинские избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;

необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;

наработка протоколов безопасности при проведении выборов.

Со своей стороны присутствующая на заседании глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении в парламенте есть 23 законопроекта, которые касаются выборов, 8 из них – первоочередные.

Напомним, что в начале января 2026 года ЦИК одобрил предложения по выборам после отмены военного положения в Украине.

