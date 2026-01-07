7 января Центральная избирательная комиссия сообщила, что наработала предложения по законодательному урегулированию выборов в Украине после прекращения военного положения.

ЦИК об одобрении “предложений” по выборам после отмены военного положения

На сайте ЦИК говорится, что во время сегодняшнего заседания комиссия “одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведению общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине”.

Эти предложения орган планирует направить комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также рабочей группе по подготовке комплексных законодательных предложений об “особенностях порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов”.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны ЦИК работает над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время организации послевоенных выборов, и ищет оптимальные пути их решения.

— Да, уже в сентябре 2022 года был наработан первый пакет законодательных предложений как начальная рамка для усовершенствования избирательного законодательства, направленного на обеспечение организации подготовки и проведения выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине, — заявляет пресс-служба.

ЦИК сообщила, что работала в рамках трех рабочих групп с привлечением представителей исполнительной власти, народных депутатов, гражданского общества и международных институций.

И были разработаны:

механизмы актуализации сведений об избирателях для обеспечения послевоенных выборов;

предложения по организации голосования избирателей, которые проживают или в день проведения голосования на выборах находятся на территории иностранных государств;

план мероприятий по организации подготовки и проведения послевоенных выборов.

Комиссия отмечает, что по результатам деятельности этих групп и самостоятельному изучению проблематики послевоенных выборов разработала соответствующие законодательные предложения, учитывающие особенности и потенциальные риски предстоящих общегосударственных выборов.

Орган предполагает, что они могут быть рассмотрены в рамках рабочей группы при наработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов президента Украины, народных депутатов Украины, которые не проводились из-за военного положения.

Глава комиссии Олег Диденко заявил, что ее предложения рассматриваются как вклад в построение “содержательного диалога” на уровне парламента с привлечением общественности и соответствующих государственных институций. В то же время, комиссия “никоим образом не настаивает”, что ее предложения являются безальтернативными вариантами решения проблем послевоенных выборов.

– Напротив, мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии для поиска ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора, – добавил он.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что февраль может стать рабочим месяцем в отношении изменений в законодательстве.