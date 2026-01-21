Рекомендує 6-місячний термін: ЦВК дало пропозиції щодо виборів після воєнного стану
- Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого (або ж перехідного) періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу.
- Крім того, наголошують у ЦВК, на законодавчому рівні має бути закріплена норма, що голосування на території РФ та Білорусі заборонене.
- Водночас українські виборці можуть звідти проголосувати в інших безпечних державах.
Між завершенням дії воєнного стану в Україні та початком виборчого процесу ЦВК пропонує встановити термін у шість місяців.
ЦВК дало пропозиції щодо виборів
Як повідомив голова ЦВК Олег Діденко, в Україні між скасуванням воєнного стану та початком виборів має пройти шість місяців.
Зазначається, що строки виборчого процесу залишаться незмінними:
- для виборів президента України – 90 днів;
- для виборів народних депутатів України – 60 днів.
Під час підготовчого процесу оцінюється можливість проведення виборів на окремих територіях, аналіз готовності інфраструктури (наслідки війни), розрахунок та аналіз від МЗС щодо виборчих дільниць за кордоном тощо.
В ЦВК запропонували кілька важливих доповнень до виборчого процесу:
- подальша лібералізація зміни адреси проживання та місця голосування;
- закріплення на законодавчому рівні норми, що голосування на території РФ та Білорусі заборонене;
- замість голосування на території РФ та РБ українські виборці звідти можуть проголосувати в інших безпечних державах;
- необхідність забезпечити ефективні інструменти протидії іноземному втручанню у вибори;
- напрацювання протоколів безпеки під час проведення виборів.
Зі свого боку присутня на засіданні голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що зараз на розгляді в парламенті є 23 законопроєкти, які стосуються виборів, 8 з них – першочергові.
Нагадаємо, що на початку січня 2026 року ЦВК схвалила пропозиції щодо виборів після скасування воєнного стану в Україні.