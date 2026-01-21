Між завершенням дії воєнного стану в Україні та початком виборчого процесу ЦВК пропонує встановити термін у шість місяців.

ЦВК дало пропозиції щодо виборів

Як повідомив голова ЦВК Олег Діденко, в Україні між скасуванням воєнного стану та початком виборів має пройти шість місяців.

Зазначається, що строки виборчого процесу залишаться незмінними:

для виборів президента України – 90 днів;

для виборів народних депутатів України – 60 днів.

Під час підготовчого процесу оцінюється можливість проведення виборів на окремих територіях, аналіз готовності інфраструктури (наслідки війни), розрахунок та аналіз від МЗС щодо виборчих дільниць за кордоном тощо.

В ЦВК запропонували кілька важливих доповнень до виборчого процесу:

подальша лібералізація зміни адреси проживання та місця голосування;

закріплення на законодавчому рівні норми, що голосування на території РФ та Білорусі заборонене;

замість голосування на території РФ та РБ українські виборці звідти можуть проголосувати в інших безпечних державах;

необхідність забезпечити ефективні інструменти протидії іноземному втручанню у вибори;

напрацювання протоколів безпеки під час проведення виборів.

Зі свого боку присутня на засіданні голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що зараз на розгляді в парламенті є 23 законопроєкти, які стосуються виборів, 8 з них – першочергові.

Нагадаємо, що на початку січня 2026 року ЦВК схвалила пропозиції щодо виборів після скасування воєнного стану в Україні.

