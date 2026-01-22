В Украине сформирована независимая и эффективная антикоррупционная система, которая дает ощутимые результаты.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума, которая состоялась 22 января 2026 года в Давосе (Швейцария).

Антикоррупционная система в Украине

По словам вице-премьера, только за прошлый год Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало 737 уголовных производств.

Он рассказал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд 124 обвинительных акта, а суды вынесли 93 приговора.

– Каждое разоблаченное коррупционное преступление является нашей победой, ведь страна становится более прозрачной. Да, это была ошибка. И мы все допускали ошибки. В частности, что Украине не предоставили ракеты Taurus или Tomahawk. Но мы исправили свою ошибку. И вопрос, исправлены ли другие ошибки, заключается в том, что все еще остается много нерешительности среди наших партнеров, – подчеркнул он.

22 января вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в Давосе заявил, что в 2027 году Украина будет полностью интегрирована в энергорынок ЕС, даже если формально еще не станет его членом.

