Украина исправляет ошибки, сформирована эффективная антикоррупционная система — Качка
- Вице-премьер Тарас Качка в Давосе заявил о развитии в Украине независимой антикоррупционной системы, приведя успешные показатели работы НАБУ и САП за последний год.
- Он подчеркнул, что каждый приговор является шагом к прозрачности страны, однако призвал партнеров избавиться от нерешительности в вопросах оказания военной помощи Украине.
В Украине сформирована независимая и эффективная антикоррупционная система, которая дает ощутимые результаты.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума, которая состоялась 22 января 2026 года в Давосе (Швейцария).
Антикоррупционная система в Украине
По словам вице-премьера, только за прошлый год Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало 737 уголовных производств.
Он рассказал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд 124 обвинительных акта, а суды вынесли 93 приговора.
– Каждое разоблаченное коррупционное преступление является нашей победой, ведь страна становится более прозрачной. Да, это была ошибка. И мы все допускали ошибки. В частности, что Украине не предоставили ракеты Taurus или Tomahawk. Но мы исправили свою ошибку. И вопрос, исправлены ли другие ошибки, заключается в том, что все еще остается много нерешительности среди наших партнеров, – подчеркнул он.
22 января вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в Давосе заявил, что в 2027 году Украина будет полностью интегрирована в энергорынок ЕС, даже если формально еще не станет его членом.