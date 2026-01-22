В Україні сформовано незалежну та ефективну антикорупційну систему, яка дає відчутні результати.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час Українського сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму, що відбувся 22 січня в Давосі (Швейцарія).

Антикорупційна система в Україні

За словами віцепремʼєра, лише за минулий рік Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало 737 кримінальних проваджень.

Зараз дивляться

Він розповів, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду 124 обвинувальні акти, а суди ухвалили 93 вироки.

Качка наголосив, що Україна виправила помилку щодо спроби обмежити повноваження антикорупційних органів у липні 2025 року. Партнерам, своєю чергою, теж варто виправити помилку щодо затримок з постачанням необхідної нам зброї, наприклад ракет Taurus та Tomahawk.

– Кожен викритий корупційний злочин є нашою перемогою, адже країна стає прозорішою. Так, це була помилка. І ми всі припускалися помилок. Зокрема, що Україні не надали ракети Taurus чи Tomahawk. Але ми виправили свою помилку. І питання, чи виправлені інші помилки, полягає в тому, що все ще залишається багато нерішучості серед наших партнерів, – наголосив він.

22 січня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Давосі заявив, що у 2027 році Україна буде повністю інтегрована до енергоринку ЄС, навіть якщо формально ще не набуде членства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.