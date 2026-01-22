Україна виправляє помилки, сформовано ефективну антикорупційну систему – Качка
- Віцепрем’єр Тарас Качка у Давосі заявив про розбудову в Україні незалежної антикорупційної системи, навівши успішні показники роботи НАБУ та САП за останній рік.
- Він наголосив, що кожен вирок є кроком до прозорості країни, проте закликав партнерів позбутися нерішучості у питаннях надання військової допомоги України.
В Україні сформовано незалежну та ефективну антикорупційну систему, яка дає відчутні результати.
Про це заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час Українського сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму, що відбувся 22 січня в Давосі (Швейцарія).
Антикорупційна система в Україні
За словами віцепремʼєра, лише за минулий рік Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало 737 кримінальних проваджень.
Він розповів, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду 124 обвинувальні акти, а суди ухвалили 93 вироки.
Качка наголосив, що Україна виправила помилку щодо спроби обмежити повноваження антикорупційних органів у липні 2025 року. Партнерам, своєю чергою, теж варто виправити помилку щодо затримок з постачанням необхідної нам зброї, наприклад ракет Taurus та Tomahawk.
– Кожен викритий корупційний злочин є нашою перемогою, адже країна стає прозорішою. Так, це була помилка. І ми всі припускалися помилок. Зокрема, що Україні не надали ракети Taurus чи Tomahawk. Але ми виправили свою помилку. І питання, чи виправлені інші помилки, полягає в тому, що все ще залишається багато нерішучості серед наших партнерів, – наголосив він.
22 січня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Давосі заявив, що у 2027 році Україна буде повністю інтегрована до енергоринку ЄС, навіть якщо формально ще не набуде членства.