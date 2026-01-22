Володимир Зеленський заявив, що розмова з Дональдом Трампом була “хорошою, продуктивною та змістовною”.

В ході переговорів президенти України та США обговорили дипломатичний трек та посилання української ППО.

Зеленський оцінив переговори з Трампом у Давосі

 – Хороша зустріч із президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що на переговорах мова також йшла про посилання протиповітряної оборони України.

– Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося, – зазначив Зеленський.

Президент України подякував Трампу за “попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий”.

– Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, у Давосі відбулася зустріч президентів України та США. За словами речника Сергія Никифорова, переговори тривали близько години.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин охарактеризував зустріч Зеленського з Трампом як хорошу.

Після зустрічі Трамп заявив журналістам, що зустріч була “дуже хороша”. Американський президент додав, що всі хочуть, щоб війна закінчилася.

Фото: Володимир Зеленський

