Зеленський обговорив із Трампом дипломатичний трек і посилення ППО України
- Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі “хорошою, продуктивною та змістовною”.
- Президенти України та США обговорили посилання ППО для України та дипломатичний трек.
Зеленський оцінив переговори з Трампом у Давосі
– Хороша зустріч із президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені, – зазначив глава держави.
Зеленський додав, що на переговорах мова також йшла про посилання протиповітряної оборони України.
– Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося, – зазначив Зеленський.
Президент України подякував Трампу за “попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий”.
– Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота, – написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, у Давосі відбулася зустріч президентів України та США. За словами речника Сергія Никифорова, переговори тривали близько години.
Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин охарактеризував зустріч Зеленського з Трампом як хорошу.
Після зустрічі Трамп заявив журналістам, що зустріч була “дуже хороша”. Американський президент додав, що всі хочуть, щоб війна закінчилася.
