Ночью 23 января в Москве завершилась встреча кремлевского диктатора Владимира Путина с американскими переговорщиками, которая длилась более трех часов. После этого стало известно, что Россия подтвердила переговоры с Украиной и США в ОАЭ 23 января.

В то же время под утро раздались взрывы в российской Пензе.

Подробнее о главных событиях ночи — читайте в подборке от Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Президент Еврокомиссии о работе по мирным переговорам

Работа над аспектами мирных переговоров для Украины продвигается успешно, следующий шаг – за РФ, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

– Работа над пакетами безопасности и процветания или аспектами мирных переговоров также продвигается успешно. Как вы знаете, гарантии безопасности, которые мы обсуждали, среди прочего, на встрече в Париже 6 января принесли хороший прогресс. И теперь мы ждем ответа России, — сообщила она после внеочередного заседания Европейского совета.

По словам фон дер Ляен, относительно пакета процветания, то переговорщики “близки к соглашению с Соединенными Штатами и Украиной относительно единой системы обеспечения процветания”.

Встреча Путина и делегации США в Москве завершена

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией США, которая продолжалась более трех часов завершилась, сообщил Кремль.

Переговоры начались вскоре после того, как американские переговорщики, среди которых специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, прибыли в Москву поздно вечером в четверг, чтобы положить конец войне в Украине.

Переговоры продолжались до раннего утра пятницы и после них помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что в Абу-Даби 23 января состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по представителям России, США и Украины, пишет CNN.

По его словам, российскую переговорную группу в ОАЭ возглавит начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) адмирал Игорь Костюков.

— Могу добавить, что наша делегация только получила конкретные указания от президента России, учитывая все детали сегодняшнего разговора с американцами, — сказал Ушаков, имея в виду недавно завершенную встречу в Москве между Владимиром Путиным и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Кроме трехсторонней встречи, специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев и посланник США Уиткофф возглавят отдельную встречу США и России, добавил Ушаков.

Атака на нефтебазу в Пензе

Около 4 часов утра БпЛА атаковали нефтебазу в Пензе. В результате чего там произошло возгорание.

По информации губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарники, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Российское Минобороны информирует, что ночью над территорией РФ якобы сбили 12 украинских дронов, в том числе: 7 БпЛА – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Воронежской области, и по одному над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 430-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.