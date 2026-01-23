Вночі 23 січня у Москві завершилась зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна з американськими переговірниками, яка тривала понад 3 години. Після цього стало відомо, що РФ підтвердила переговори з Україною та США в ОАЕ 23 січня.

Водночас під ранок пролунали вибухи у російській Пензі пролунали вибухи.

Детальніше про головні події ночі – читайте у добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Президент Єврокомісії про роботу щодо мирних переговорів

Робота над аспектами мирних переговорів для України просувається успішно, наступний крок – за РФ, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Робота над пакетами безпеки та процвітання або аспектами мирних переговорів також просувається успішно. Як ви знаєте, гарантії безпеки, які ми обговорювали, серед іншого, на зустрічі в Парижі 6 січня, принесли хороший прогрес. І тепер ми чекаємо на відповідь Росії, – повідомила вона після позачергового засідання Європейської ради.

За словами фон дер Ляєн, щодо пакету процвітання, то, переговорники “близькі до угоди зі Сполученими Штатами та Україною щодо єдиної системи забезпечення процвітання”.

Зустріч Путіна та делегації США у Москві завершена

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з делегацією США, яка тривала понад три години, завершилася, повідомив Кремль.

Переговори розпочалися невдовзі після того, як американські переговірники, серед яких спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, прибули до Москви пізно ввечері в четвер, щоб покласти край війні в Україні.

Переговори тривали до ранку п’ятниці і після них помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що в Абу-Дабі 23 січня відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи щодо представників Росії, США та України, пише CNN.

За його словами, російську переговорну групу в ОАЕ очолить начальник Головного розвідувального управління (ГРУ) адмірал Ігор Костюков.

– Можу додати, що наша делегація щойно отримала конкретні вказівки від президента Росії, враховуючи всі деталі сьогоднішньої розмови з американцями, – сказав Ушаков, маючи на увазі нещодавно завершену зустріч у Москві між Володимиром Путіним та спеціальним посланником Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Окрім тристоронньої зустрічі, спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв та посланець США Віткофф очолять окрему зустріч США та Росії, додав Ушаков.

Атака на нафтобазу у Пензі

Близько 4 години ранку БпЛА атакували нафтобазу в Пензі. Внаслідок чого там сталося загоряння.

За інформацією губернатора Пензенської області Олега Мельниченка, загиблих і постраждалих немає. На місці працюють пожежники, зокрема – 46 співробітників і 14 одиниць техніки.

Російське Міноборони інформує, що вночі над територією РФ начебто збили 12 українських дронів, зокрема: 7 БпЛА – над територією Бєлгородської області, 2 – над територією Воронезької області, і по одному над Брянською, Пензенською та Астраханською областями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.