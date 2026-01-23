В Украине сообщено о новом подозрении пророссийскому коллаборанту Владимиру Сальдо, который создал оккупационный батальон на левом берегу Херсонской области.

Новые подозрения гауляйтеру Херсонщины Сальдо

Как сообщила Служба безопасности Украины, совместно с Национальной полицией им удалось задокументировать новые преступления главы оккупационной администрации в Херсонской области Сальдо.

В частности, гауляйтер помогает российским войскам наращивать вооруженную группировку в южном регионе Украины.

По информации контрразведки СБУ, Сальдо организовал создание так называемого добровольческого батальона в поддержку России.

Еще в августе 2023 года глава оккупационной администрации в Херсонской области подписал “распоряжение”, которым предусмотрено финансирование российского формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений.

После этого Сальдо инициировал проведение рекрутинговой информационной кампании в новосозданную группировку через подконтрольные России медийные ресурсы. Также он использовал собственный Telegram-канал, в котором призывал жителей вступать в батальон.

После формирования командного состава подразделения его передали под командование Южного военного округа РФ для участия в боевых действиях против Сил обороны Украины, заявили в СБУ.

В то же время Сальдо принимал активное участие в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд российских оккупантов.

Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) действующего Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, заочное подозрение в государственной измене и коллаборационной деятельности получили 11 представителей командования группировки России.

Сейчас продолжаются комплексные действия по привлечению к ответственности злоумышленников, которые находятся на временно оккупированной территории Украины.

