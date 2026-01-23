В Україні повідомлено про нову підозру проросійському колаборанту Володимиру Сальдо, який створив окупаційний батальйон на лівому березі Херсонської області.

Нові підозри гауляйтеру Херсонщини Сальдо

Як повідомила Служба безпеки України, разом з Національною поліцією їм вдалося задокументувати нові злочини очільника окупаційної адміністрації на Херсонщині Сальдо.

Зокрема, гауляйтер допомагає російським військам нарощувати збройне угруповання у південному регіоні України.

За інформацією контррозвідки СБУ, Сальдо організував створення так званого добровольчого батальйону на підтримку Росії.

Ще у серпні 2023 року очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині підписав “розпорядження”, яким передбачено фінансування російського формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ.

Після цього Сальдо ініціював проведення рекрутингової інформаційної кампанії до новоствореного угруповання через підконтрольні Росії медійні ресурси. Також він використовував власний Telegram-канал, в якому закликав жителів вступати до батальйону.

Після формування командного складу підрозділу його передали під командування Південного військового округу РФ для участі у бойових діях проти Сил оборони України, заявили у СБУ.

Водночас Сальдо брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб російських окупантів.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь в їхній діяльності) чинного Кримінального кодексу Україн.

Крім цього, заочну підозру за державну зраду та колабораційну діяльність отримали 11 представників командування угруповання Росії.

Наразі тривають комплексні дії, щоб притягнути до відповідальності зловмисників, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

