Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия численностью около миллиона военных должна стать ключевой основой возможных объединенных европейских сил.

Об этом он сообщил в Киеве, общаясь с журналистами.

Зеленский про армию

По словам главы государства, в вопросе формирования европейских сил важно учитывать не только численность, но и боевой опыт и реальные возможности Украины.

Сейчас смотрят

– Что касается европейских сил, мы говорим не только о количестве, но и о возможности, об опыте. И без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это будет основой такой армии. Но ведь это зависит, снова возвращаемся к началу, к этим срокам и к желанию. Это можно сделать, если сейчас будет такое желание у всех, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевая роль в формировании такой инициативы должна принадлежать именно европейским государствам.

Он также предостерег от недооценки масштабов военных усилий России.

– Россия не просто так разогнала эту машину. Просто машина по производству оружия, по количеству людей… Кто его остановил? Знаете, она летит, остановил один светофор – это Украина. Но красный постоянно не будет. Нужна помощь, – подчеркнул президент Украины.

Напомним, по состоянию на 2024 год количество военнослужащих в ВСУ ориентировочно равнялось 800 000 человек. В резерве находились 1 000 000 человек.

По состоянию на 2025 год, по данным The Military Balance 2025, Global Firepower и по оценке президента Украины Владимира Зеленского, численность Вооруженных сил Украины колеблется от 880 до 990 тысяч военных.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.