Украинская армия с 1 млн военных должна стать основой сил Европы — Зеленский
- Президент наметил видение возможных объединенных сил в Европе.
- Отмечена роль украинского боевого опыта и численности.
- Заявление прозвучало на фоне войны и необходимости дальнейшей поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия численностью около миллиона военных должна стать ключевой основой возможных объединенных европейских сил.
Об этом он сообщил в Киеве, общаясь с журналистами.
Зеленский про армию
По словам главы государства, в вопросе формирования европейских сил важно учитывать не только численность, но и боевой опыт и реальные возможности Украины.
– Что касается европейских сил, мы говорим не только о количестве, но и о возможности, об опыте. И без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это будет основой такой армии. Но ведь это зависит, снова возвращаемся к началу, к этим срокам и к желанию. Это можно сделать, если сейчас будет такое желание у всех, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что ключевая роль в формировании такой инициативы должна принадлежать именно европейским государствам.
Он также предостерег от недооценки масштабов военных усилий России.
– Россия не просто так разогнала эту машину. Просто машина по производству оружия, по количеству людей… Кто его остановил? Знаете, она летит, остановил один светофор – это Украина. Но красный постоянно не будет. Нужна помощь, – подчеркнул президент Украины.
Напомним, по состоянию на 2024 год количество военнослужащих в ВСУ ориентировочно равнялось 800 000 человек. В резерве находились 1 000 000 человек.
По состоянию на 2025 год, по данным The Military Balance 2025, Global Firepower и по оценке президента Украины Владимира Зеленского, численность Вооруженных сил Украины колеблется от 880 до 990 тысяч военных.