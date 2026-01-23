Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія чисельністю близько одного мільйона військових має стати ключовою основою можливих об’єднаних європейських сил.

Про це він повідомив у Києві, спілкуючись із журналістами.

Зеленський про армію

За словами глави держави, у питанні формування європейських сил важливо враховувати не лише чисельність, а й бойовий досвід та реальні можливості, якими володіє Україна.

– Що стосується європейських сил, ми говоримо не тільки про кількість, а про можливість, про досвід. І без української армії, без мільйона українців не обійтись. І це буде основою такої армії. Але ж це залежить, знов повертаємось до початку, до цих термінів і до бажання. Це можливо зробити, якщо зараз буде таке бажання у всіх, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ключова роль у формуванні такої ініціативи має належати саме європейським державам.

Він також застеріг від недооцінки масштабів військових зусиль Росії.

– Росія не просто так розігнала цю машину. Просто машина по виробництву зброї, по кількості людей… Хто її зупинив? Знаєте, вона летить, зупинив один світлофор – це Україна. Але червоний постійно не буде. Потрібна допомога, – наголосив президент України.

Нагадаємо, станом на 2024 рік кількість військовослужбовців у ЗСУ орієнтовно дорівнювала 800 000 осіб. У резерві перебувало 1 000 000 осіб.

Станом на 2025 рік, за даними The Military Balance 2025, Global Firepower та за оцінкою президента України Володимира Зеленського, чисельність Збройних сил України коливається в межах 880–990 тисяч військових.

