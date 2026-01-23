Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждались гарантии безопасности для Украины. Сейчас от Трампа ожидается дата и место для подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом во время общения с журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Подписание гарантий безопасности

Владимир Зеленский отметил, что встреча с Трампом и его командой в швейцарском Давосе была позитивной. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины — есть положительный результат.

Сейчас смотрят

Что касается гарантий безопасности для Украины, то они готовы — договор для подписания уже подготовлен. Необходимо еще согласовать технические детали гарантий безопасности, а также дополнительные документы.

— Теперь я жду от Трампа даты и места. Мы готовы подписать такой важный для нас и исторический документ, — заявил президент Владимир Зеленский

По его словам, после подписания документ о гарантиях безопасности должны ратифицировать в Конгрессе США и Верховной Раде Украины. Сейчас все зависит от американской стороны.

— Гарантии безопасности мы финализировали. Подписание зависит от американской стороны — где, когда. Они готовы — мы готовы, — резюмировал президент Украины.

Накануне президент Зеленский заявил, что 23 и 24 января переговорные команды Украины, России и Соединенных Штатов проведут трехстороннюю встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Владимир Зеленский в Давосе призвал европейских лидеров решительно действовать против теневого флота РФ, ведь тогда Путин останется без источников финансирования войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.