Зеленский ожидает от Трампа дату и место подписания гарантий безопасности
- В Давосе Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и его командой.
- Стороны обсудили гарантии безопасности и усиление ПВО Украины.
- Договор о гарантиях безопасности уже готов к подписанию — нужно согласовать технические детали и дополнительные документы.
Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждались гарантии безопасности для Украины. Сейчас от Трампа ожидается дата и место для подписания соглашения о гарантиях безопасности.
Об этом во время общения с журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Подписание гарантий безопасности
Владимир Зеленский отметил, что встреча с Трампом и его командой в швейцарском Давосе была позитивной. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины — есть положительный результат.
Что касается гарантий безопасности для Украины, то они готовы — договор для подписания уже подготовлен. Необходимо еще согласовать технические детали гарантий безопасности, а также дополнительные документы.
— Теперь я жду от Трампа даты и места. Мы готовы подписать такой важный для нас и исторический документ, — заявил президент Владимир Зеленский
По его словам, после подписания документ о гарантиях безопасности должны ратифицировать в Конгрессе США и Верховной Раде Украины. Сейчас все зависит от американской стороны.
— Гарантии безопасности мы финализировали. Подписание зависит от американской стороны — где, когда. Они готовы — мы готовы, — резюмировал президент Украины.
Накануне президент Зеленский заявил, что 23 и 24 января переговорные команды Украины, России и Соединенных Штатов проведут трехстороннюю встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Владимир Зеленский в Давосе призвал европейских лидеров решительно действовать против теневого флота РФ, ведь тогда Путин останется без источников финансирования войны.