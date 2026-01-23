В Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации провели обыски. В Национальной полиции Украины сообщили о подозрении должностному лицу КГГА, действия которого могли причинить ущерб на общую сумму более 581 млн грн территориальной общине столицы.

Информацию об этом подтвердили на официальных онлайн-ресурсах КГГА и Национальной полиции.

Обыски в Департаменте финансов КГГА: что говорят в Нацполиции

Как утверждают правоохранители, руководитель одного из департаментов КГГА в течение нескольких лет инициировал выпуск облигаций местного займа. Киев привлекал кредитные ресурсы и платил сотни миллионов гривен процентов, несмотря на наличие достаточных средств в городской казне.

По данным следствия, 53-летний директор департамента Киевского городского совета в 2020-2023 годах осуществлял внутренние заимствования путем выпуска облигаций местного займа на общую сумму более 2,5 млрд грн.

Эти деньги планировали направить на финансирование расходов бюджета развития столицы. В этот период бюджет Киева был профицитным – доходы превышали расходы, а дефицита не существовало, поэтому не было объективной необходимости в привлечении дополнительных финансовых ресурсов.

Согласно выводам экспертных исследований, действия чиновника нанесли территориальной общине Киева ущерб на общую сумму более 581 млн грн.

Директору департамента КГГА сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Обыски в Департаменте финансов: что говорят в КГГА

В КГГА подтвердили, что представители Национальной полиции Украины провели обыски в Департаменте финансов сегодня, 23 января.

Там отметили, что следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года Об осуществлении заимствования. Именно им был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

– Для исполнения этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов. В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению, – говорится в сообщении.

Как утверждают в КГГА, в рамках уголовного производства следствие называет эти действия неправомерными, утверждая, что якобы нанесен ущерб бюджету Киева.

Там подчеркнули, что обыски продолжались с самого утра – сначала по месту жительства директора Департамента, а позже – в служебных кабинетах.

По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. В КГГА утверждают, что предоставили следствию необходимые материалы и документы.

В Департаменте финансов КГГА называют возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности.

Там утверждают, что будут сотрудничать со следствием, но отстаивать позицию относительно правомерности и законности своих действий.

