Утром 20 января прошли обыски в мэрии Днепра.

Об этом сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

Обыски в мэрии Днепра: что известно

По словам Филатова, утром правоохранители пришли с обысками в помещение городского совета.

Он отметил, что следственные действия связаны с проверкой информации о захоронении отходов на городской свалке.

Филатов добавил, что в это время городские службы занимались восстановлением работы объектов критической инфраструктуры, а руководству города пришлось параллельно привлекать юристов и экологов для сопровождения следственных действий.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили о проведении масштабных следственных действий в рамках уголовного производства по возможному хищению бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов.

По информации правоохранителей, по согласованию с прокуратурой и в соответствии с постановлением суда обыски проводятся на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

С целью изъятия документации один из обысков проводится в коммунальном предприятии в помещении Днепровского городского совета.

В Нацполиции отметили, что более подробная информация будет предоставлена позже.

