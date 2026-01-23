У Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації провели обшуки. У Національній поліції України повідомили про підозру посадовцю КМДА, дії якого могли спричинити збитки на загальну суму понад 581 млн грн територіальній громаді столиці.

Інформацію про це підтвердили на офіційних онлайн-ресурсах КМДА та Національної поліції.

Обшуки у Департаменті фінансів КМДА: що кажуть у Нацполіції

Як стверджують правоохоронці, керівник одного з департаментів КМДА протягом декількох років ініціював випуск облігацій місцевої позики. Київ залучав кредитні ресурси та сплачувала сотні мільйонів гривень відсотків, попри наявність достатніх коштів у міській скарбниці.

За даними слідства, 53-річний директор департаменту Київської міської ради у 2020–2023 роках здійснював внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій місцевої позики на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Ці гроші планували спрямувати на фінансування видатків бюджету розвитку столиці. У цей період бюджет Києва був профіцитним – доходи перевищували видатки, а дефіциту не існувало, тому не було об’єктивної необхідності у залученні додаткових фінансових ресурсів.

Згідно з висновками експертних досліджень, дії посадовця спричинили територіальній громаді Києва збитки на загальну суму понад 581 млн грн.

Директору департаменту КМДА повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Обшуки у Департаменті фінансів: що кажуть у КМДА

У КМДА підтвердили, що представники Національної поліції України провели обшуки у Департаменті фінансів сьогодні, 23 січня.

Там зазначили, що слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року Про здійснення запозичення. Саме ним було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.

– На виконання цього рішення у 2020 році Департамент фінансів підготував і реалізував випуск облігацій внутрішніх місцевих позик. У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в рамках бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у КМДА, у рамках кримінального провадження слідство називає ці дії неправомірними, стверджуючи, що нібито завдано збитків бюджету Києва.

Там наголосили, що обшуки тривали від самого ранку – спочатку за місцем проживання директора Департаменту, а пізніше – у службових кабінетах.

За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи. У КМДА стверджують, що надали слідству необхідні матеріали та документи.

У Департаменті фінансів КМДА називають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості.

Там стверджують, що співпрацюватимуть зі слідством, але відстоюватимуть позицію щодо правомірності та законності своїх дій.

