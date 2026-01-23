Під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом обговорювалися гарантії безпеки для України. Наразі від Трампа очікується дата та місце для підписання угоди про гарантії безпеки.

Про це під час спілкування з журналістами сказав президент України Володимир Зеленський.

Підписання гарантій безпеки

Володимир Зеленський зауважив, що зустріч із Трампом та його командою у швейцарському Давосі була позитивною. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України — є позитивний результат.

Що стосується гарантій безпеки для України, то вони готові — договір для підписання вже підготували. Треба ще погодити технічні деталі гарантій безпеки, а також додаткові документи.

— Тепер я чекаю від Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас і історичний документ, — заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, після підписання документ про гарантії безпеки мають ратифікувати у Конгресі США та Верховній Раді України. Наразі все залежить від американської сторони.

— Гарантії безпеки ми фіналізували. Підписання залежить від американської сторони — де, коли. Вони готові — ми готові, — резюмував президент України.

Напередодні президент Зеленський заявив, що 23 і 24 січня переговорні команди України, Росії та Сполучених Штатів проведуть тристоронню зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Володимир Зеленський у Давосі закликав європейських лідерів рішуче діяти проти тіньового флоту РФ, адже тоді Путін залишиться без джерел фінансування війни.

