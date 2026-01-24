Близько 40 поранених, пошкоджено 170 об’єктів: наслідки обстрілу України 24 січня
- У Києві через атаку з боку РФ загинула одна людина.
- По Україні внаслідок російського обстрілу поранені близько 40 осіб.
- Також пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку РФ у Києві загинула одна людина, близько 40 осіб по Україні – поранені.
МВС повідомило про наслідки російського обстрілу
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, у Києві через атаку з боку РФ загинула одна людина, близько 40 осіб по Україні – поранені.
Також пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів.
У Києві на місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби.
У столиці розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема й у субʼєктів бізнесу. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях – це переважно двори багатоповерхівок.
Внаслідок російської атаки Харкова поранено більше 30 осіб, серед них – 2 дітей. Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.
Чернігівську область підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами. Основні завдання – допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури.
Загалом по країні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності.