Мокрый снег, дождь и гололедица: какой будет погода в Украине в конце января
В Украине на следующей неделе ожидается неустойчивая зимняя погода с осадками, колебаниями температуры и повышенной гололедицей.
Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.
Прогноз погоды на выходные
По его словам, в выходные и начале недели погоду будут формировать атмосферные фронты с Запада и Юго-Запада.
– Атмосферные фронты будут обуславливать осадки разной фазы – снег будет переходить в мокрый снег с дождем, интенсивность осадков будет от небольшой до умеренной, – объяснил синоптик.
24–25 января небольшой снег прогнозируется в западных и южных регионах.
Уже в понедельник, 26 января, осадки охватят большую часть страны.
— Мы ожидаем мокрый снег с дождем, а такие условия будут способствовать образованию гололедицы, которая будет храниться на дорогах, — предостерег Семилит.
Прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Он подчеркнул, что водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными.
– Рекомендуем быть осторожными, не прятать руки в кармане, чтобы удержать равновесие на скользкой поверхности, – добавил синоптик.
Воздушные потоки в ближайшие дни будут поступать с Востока и Юго-Востока со скоростью 5–12 м/с.
В целом в большинстве регионов будет формироваться влажный, умеренно теплый воздух с Черного моря, однако на Северо-Востоке и Востоке еще сохраняется более холодная воздушная масса.
На этих территориях ночью прогнозируют 10–15° мороза, днем – от 5 до 12° мороза.
В Закарпатье и Прикарпатье ночью ожидается около 0…–5°, днем от –3° до +3°. В других областях ночью будет –6…–11°, днем –2…–9°.
С понедельника, 26 января, кроме восточных регионов температура повысится на 3–5 градусов. В связи с потеплением на реках и водохранилищах начнется ослабление ледовых явлений.
– Будет уменьшаться толщина льда, будут появляться промоины и трещины, поэтому выход на лед станет опасным, – предупредил Семилит.
27-28 января в Украине снова будут преобладать мокрый снег и дождь, в то же время в юго-восточных и западных областях 28 января возможны периоды без осадков. Температура будет колебаться от –3° до +3°, на юге – до +7°, в Крыму – до +12°.
Подводя итог прогнозу, синоптик отметил никаких катаклизмов не ожидается. На следующей неделе в Украине будет спокойная зимняя погода с периодическими оттепелями.
Днем снег будет подтаивать, а ночью снова подмерзать, образуя гололедицу.
Он подчеркнул, что повышенная скользкость будет представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов, поэтому советует в дальнейшем соблюдать осторожность.