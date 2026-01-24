Мокрый снег, дождь и гололедица: какой будет погода в Украине в конце января

В Украине на следующей неделе ожидается неустойчивая зимняя погода с осадками, колебаниями температуры и повышенной гололедицей.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

Прогноз погоды на выходные

По его словам, в выходные и начале недели погоду будут формировать атмосферные фронты с Запада и Юго-Запада.

– Атмосферные фронты будут обуславливать осадки разной фазы – снег будет переходить в мокрый снег с дождем, интенсивность осадков будет от небольшой до умеренной, – объяснил синоптик.

24–25 января небольшой снег прогнозируется в западных и южных регионах.

Уже в понедельник, 26 января, осадки охватят большую часть страны.

— Мы ожидаем мокрый снег с дождем, а такие условия будут способствовать образованию гололедицы, которая будет храниться на дорогах, — предостерег Семилит.

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Он подчеркнул, что водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными.

– Рекомендуем быть осторожными, не прятать руки в кармане, чтобы удержать равновесие на скользкой поверхности, – добавил синоптик.

Воздушные потоки в ближайшие дни будут поступать с Востока и Юго-Востока со скоростью 5–12 м/с.

В целом в большинстве регионов будет формироваться влажный, умеренно теплый воздух с Черного моря, однако на Северо-Востоке и Востоке еще сохраняется более холодная воздушная масса.

На этих территориях ночью прогнозируют 10–15° мороза, днем ​​– от 5 до 12° мороза.