Мокрий сніг, дощ і ожеледиця: якою буде погода в Україні наприкінці січня

В Україні на наступному тижні очікується нестійка зимова погода з опадами, коливаннями температури та підвищеною ожеледицею.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Прогноз погоди на вихідні

За його словами, у вихідні та на початку тижня погоду формуватимуть атмосферні фронти із Заходу та Південного Заходу.

– Атмосферні фронти зумовлюватимуть опади різної фази – сніг переходитиме у мокрий сніг з дощем, інтенсивність опадів буде від невеликої до помірної, – пояснив синоптик.

24–25 січня невеликий сніг прогнозують у західних і південних регіонах.

Вже у понеділок, 26 січня, опади охоплять більшу частину країни.

– Ми очікуємо мокрий сніг з дощем, а такі умови сприятимуть утворенню ожеледиці, яка подекуди зберігатиметься на дорогах, – застеріг Семиліт.

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Він наголосив, що водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

– Рекомендуємо бути обережними, не ховати руки в кишені, щоб мати змогу втримати рівновагу на слизькій поверхні, – додав синоптик.

Повітряні потоки найближчими днями надходитимуть зі Сходу та Південного Сходу зі швидкістю 5–12 м/с.

Загалом у більшості регіонів формуватиметься вологе, помірно тепле повітря з Чорного моря, проте на Північному Сході та Сході ще зберігатиметься холодніша повітряна маса.

На цих територіях уночі прогнозують 10–15° морозу, вдень – від 5 до 12° морозу.