Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
5 хв.

Мокрий сніг, дощ і ожеледиця: якою буде погода в Україні наприкінці січня

прогноз погоди на тиждень
Фото: Depositphotos

В Україні на наступному тижні очікується нестійка зимова погода з опадами, коливаннями температури та підвищеною ожеледицею.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Прогноз погоди на вихідні

За його словами, у вихідні та на початку тижня погоду формуватимуть атмосферні фронти із Заходу та Південного Заходу.

– Атмосферні фронти зумовлюватимуть опади різної фази – сніг переходитиме у мокрий сніг з дощем, інтенсивність опадів буде від невеликої до помірної, – пояснив синоптик.

24–25 січня невеликий сніг прогнозують у західних і південних регіонах.

Вже у понеділок, 26 січня, опади охоплять більшу частину країни.

– Ми очікуємо мокрий сніг з дощем, а такі умови сприятимуть утворенню ожеледиці, яка подекуди зберігатиметься на дорогах, – застеріг Семиліт.

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Він наголосив, що водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

– Рекомендуємо бути обережними, не ховати руки в кишені, щоб мати змогу втримати рівновагу на слизькій поверхні, – додав синоптик.

Повітряні потоки найближчими днями надходитимуть зі Сходу та Південного Сходу зі швидкістю 5–12 м/с.

Загалом у більшості регіонів формуватиметься вологе, помірно тепле повітря з Чорного моря, проте на Північному Сході та Сході ще зберігатиметься холодніша повітряна маса.

На цих територіях уночі прогнозують 10–15° морозу, вдень – від 5 до 12° морозу.

ожеледиця

Фото: УНІАН

На Закарпатті та Прикарпатті вночі очікується близько 0…–5°, удень — від –3° до +3°. В інших областях уночі буде –6…–11°, удень –2…–9°.

Із понеділка, 26 січня, крім східних регіонів, температура підвищиться на 3–5 градусів. У зв’язку з потеплінням на річках і водосховищах розпочнеться послаблення льодових явищ.

– Буде зменшуватися товщина криги, з’являтимуться промоїни та тріщини, тому вихід на лід стане небезпечним, – попередив Семиліт.

27–28 січня в Україні знову переважатимуть мокрий сніг і дощ, водночас у південно-східних та західних областях 28 січня можливі періоди без опадів.

Температура коливатиметься від –3° до +3°, на півдні — до +7°, у Криму — до +12°.

озеро замерзло

Фото: УНІАН

Підсумовуючи прогноз, синоптик зазначив ніяких катаклізмів не очікується. На наступному тижні в Україні буде спокійна зимова погода з періодичними відлигами.

Вдень сніг підтаватиме, а вночі знову підмерзатиме, утворюючи ожеледицю.

Він наголосив, що підвищена слизькість становитиме небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів, тож радить надалі дотримуватися обережності.

Пов'язані теми:

ПогодаПогода в УкраїніПрогноз погоди
