Ситуація в енергосистемі залишається важкою через суттєвий дефіцит потужності, проте є тенденція до стабілізації. У найближчі дні, ймовірно, вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Шмигаль анонсував перехід на погодинні відключення світла

– Провели чергове засідання Штабу. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше, – написав він за підсумками засідання.

Зараз дивляться

Міністр зауважив, що ситуація в енергосистемі залишається важкою – є суттєвий дефіцит потужності.

– Проте завдяки скоординованим діям Укренерго та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації, – додав він.

За словами Шмигаля, основним завданням на цей момент є вихід на прогнозовані графіки відключень обсягом до 3-4 черг.

Для посилення робіт формуються додаткові резервні бригади.

– Щодо розподіленої генерації. Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати, – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала чергову партію технічної допомоги вагою понад 50 тонн, яка спрямована на відновлення енергетичної інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.