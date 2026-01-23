Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень – Шмигаль
- Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями можливий перехід від аварійних до погодинних відключень електроенергії.
- Попри дефіцит потужності, в енергосистемі фіксують часткову стабілізацію ситуації.
Ситуація в енергосистемі залишається важкою через суттєвий дефіцит потужності, проте є тенденція до стабілізації. У найближчі дні, ймовірно, вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Шмигаль анонсував перехід на погодинні відключення світла
– Провели чергове засідання Штабу. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше, – написав він за підсумками засідання.
Міністр зауважив, що ситуація в енергосистемі залишається важкою – є суттєвий дефіцит потужності.
– Проте завдяки скоординованим діям Укренерго та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації, – додав він.
За словами Шмигаля, основним завданням на цей момент є вихід на прогнозовані графіки відключень обсягом до 3-4 черг.
Для посилення робіт формуються додаткові резервні бригади.
– Щодо розподіленої генерації. Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати, – наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, напередодні Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала чергову партію технічної допомоги вагою понад 50 тонн, яка спрямована на відновлення енергетичної інфраструктури.