Платформа АЗОВ.ONE объявила о старте масштабного оборонного сбора Східний бар’єр на 250 млн грн. Инициатива направлена на создание комплексной системы защиты от воздушных атак и усиление ударных возможностей бригады Азов.

Сбор Східний бар’єр — что известно

Благодаря взносам подразделение получит уникальное сочетание средств обороны и атаки, что позволит не только перехватывать вражеские дроны, но и эффективно уничтожать логистику оккупантов на больших расстояниях.

Украинским защитникам, которые держат оборону на востоке Украины, критически необходимо оборудование для противодействия воздушным угрозам, поражения техники и позиций врага на больших расстояниях.

В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, системах коммуникации для устойчивой связи и передачи данных, соответствующем транспорте для дальнейшего переоборудования, средствах резервного питания, а также технике для наблюдения и обнаружения целей.

Из соображений безопасности отдельные позиции и наименования не разглашаются вообще или до момента передачи подразделениям. Перечень всех наименований, которые разрешено анонсировать, будет предоставлен в отчете, опубликованном после завершения сбора.

Как задонатить на сбор

Сделать свой вклад можно на странице сбора на сайте АЗОВ.ONE, через сервис Liqpay, с помощью криптовалюты или на общие банковские реквизиты.

Сбор также можно поддержать, находясь за границей.

Этот сбор спланирован и организован в ответ на острую потребность в обороне тех районов линии боевого столкновения, которые подвергаются интенсивным атакам Shahed и других дальнобойных беспилотников. Противник усиленно атакует ими командные пункты, районы сосредоточения войск, стоянки техники и прочее.

Ключевая особенность кампании заключается в том, что Східний бар’єр работает одновременно в двух плоскостях — обороны и поражения.

АЗОВ.ONE — это отдел фандрейзинга и обеспечения бригады Азов, основная задача которого заключается в направлении средств, предоставленных благотворителями, на необходимое на поле боя оборудование и оснащение.

Каждая закупка, которую осуществляет отдел, планируется заранее и согласовывается с командованием подразделения. Закупки не противоречат государственным поставкам, а дополняют их, повышая эффективность и удовлетворяя насущные потребности бригады.

