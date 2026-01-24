Платформа АЗОВ.ONE оголосила про старт масштабного оборонного збору Східний бар’єр на 250 млн грн. Ініціатива спрямована на створення комплексної системи захисту від повітряних атак та посилення ударних можливостей бригади Азов.

Збір Східний бар’єр – що відомо

Завдяки внескам підрозділ отримає унікальне поєднання засобів оборони та атаки, що дозволить не лише перехоплювати ворожі дрони, а й ефективно знищувати логістику окупантів на великих відстанях.

Українським захисникам, які тримають оборону на сході України, критично необхідно обладнання для протидії повітряним загрозам, ураження техніки та позицій ворога на великих відстанях.

Зокрема, йдеться про дрони-перехоплювачі, системи комунікації для сталого зв’язку та передавання даних, відповідний транспорт для подальшого переобладнання, засоби резервного живлення, а також техніку для спостереження та виявлення цілей.

З міркувань безпеки окремі позиції та найменування не розголошуються взагалі або до моменту передавання підрозділам. Перелік усіх найменувань, які дозволено анонсувати, нададуть у звіті, опублікованому після завершення збору.

Як задонатити на збір

Зробити свій внесок можна на сторінці збору на сайті АЗОВ.ONE, через сервіс Liqpay, за допомогою криптовалюти або на загальні банківські реквізити.

Збір також можна підтримати, перебуваючи за кордоном.

Цей збір сплановано та організовано у відповідь на гостру потребу в обороні тих районів лінії бойового зіткнення, які зазнають інтенсивних атак Shahed та інших далекобійних безпілотників. Противник посилено атакує ними командні пункти, райони зосередження військ, стоянки техніки та інше.

Ключова особливість кампанії полягає в тому, що Східний бар’єр працює водночас у двох площинах — оборони та ураження.

АЗОВ.ONE — це відділ фандрейзингу та забезпечення бригади Азов, основне завдання якого полягає у спрямуванні коштів, наданих доброчинцями, на необхідне на полі бою обладнання та устаткування.

Кожна закупівля, яку здійснює відділ, планується заздалегідь і погоджується з командуванням підрозділу. Закупівлі не суперечать державним постачанням, а доповнюють їх, підвищуючи ефективність і задовольняючи нагальні потреби бригади.

