Вооруженные силы Украины переходят от массированного огня к точечному поражению целей дешевыми и эффективными средствами.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на заседании Военного комитета НАТО.

Новая тактика ВСУ и эволюция войны

Во время Стратегического диалога в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих Александр Сырский подчеркнул, что Украина меняет подходы к поражению вражеских целей, адаптируясь к новой реальности современной войны.

По словам главнокомандующего, ВСУ отходят от концепции массированного огня «по площадям» и переходят к точечному уничтожению целей с применением дешевых технологических решений.

Он отметил, что стоимость отдельного дрона может составлять около $500, тогда как уничтоженная цель стоит врагу миллионы долларов.

Сырский подчеркнул, что война в Украине уже давно вышла за пределы локального конфликта и фактически стала пространством, где формируется будущее глобальной безопасности.

События на направлениях Покровска, Купянска или в Черном море, по его словам, будут определять подходы евроатлантических армий в ближайшие годы.

Отдельное внимание главнокомандующий уделил роли радиоэлектронной борьбы.

Он подчеркнул, что без преимущества или, по крайней мере, паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие быстро теряет эффективность.

По его словам, ВСУ уже научились создавать «купол РЭБ» для защиты техники, а также окопный РЭБ для пехоты.

Также Сырский сообщил, что благодаря технологизации и адаптации тактики в прошлом году Вооруженным силам Украины удалось снизить общие потери личного состава на 13% по сравнению с предыдущим периодом.

Он добавил, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины, однако, по его словам, решающими факторами в войне остаются технологии и скорость адаптации, а не только количество ресурсов.

Напомним, что 23 января украинские беспилотники поразили нефтебазу Пензанефтепродукт в Пензенской области России, что привело к пожару на объекте.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы, которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Масштабы потерь врага уточняются.

