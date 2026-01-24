Сырский рассказал о новой тактике точечных ударов ВСУ по целям в РФ
- ВСУ переходят от массированных ударов к точечному поражению целей.
- Украина активно использует дешевые дроны с высокой эффективностью.
- РЭБ стал ключевым элементом защиты техники и пехоты.
Вооруженные силы Украины переходят от массированного огня к точечному поражению целей дешевыми и эффективными средствами.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на заседании Военного комитета НАТО.
Новая тактика ВСУ и эволюция войны
Во время Стратегического диалога в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих Александр Сырский подчеркнул, что Украина меняет подходы к поражению вражеских целей, адаптируясь к новой реальности современной войны.
По словам главнокомандующего, ВСУ отходят от концепции массированного огня «по площадям» и переходят к точечному уничтожению целей с применением дешевых технологических решений.
Он отметил, что стоимость отдельного дрона может составлять около $500, тогда как уничтоженная цель стоит врагу миллионы долларов.
Сырский подчеркнул, что война в Украине уже давно вышла за пределы локального конфликта и фактически стала пространством, где формируется будущее глобальной безопасности.
События на направлениях Покровска, Купянска или в Черном море, по его словам, будут определять подходы евроатлантических армий в ближайшие годы.
Отдельное внимание главнокомандующий уделил роли радиоэлектронной борьбы.
Он подчеркнул, что без преимущества или, по крайней мере, паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие быстро теряет эффективность.
По его словам, ВСУ уже научились создавать «купол РЭБ» для защиты техники, а также окопный РЭБ для пехоты.
Также Сырский сообщил, что благодаря технологизации и адаптации тактики в прошлом году Вооруженным силам Украины удалось снизить общие потери личного состава на 13% по сравнению с предыдущим периодом.
Он добавил, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины, однако, по его словам, решающими факторами в войне остаются технологии и скорость адаптации, а не только количество ресурсов.
Напомним, что 23 января украинские беспилотники поразили нефтебазу Пензанефтепродукт в Пензенской области России, что привело к пожару на объекте.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы, которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии.
Масштабы потерь врага уточняются.