В ночь на 24 января (с 18:00 23 января) российский враг нанес по Украине удары ракетами и дронами. Наши военные зафиксировали 396 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 24 января

Так, россияне запустили по Украине:

2 противокорабельные ракеты 3М22 Циркон (район пуска с территории оккупированного Крыма);

12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской области);

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская область и Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской области);

375 дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений (районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Донецк. Около 250 из них – Шахеды).

По информации военных, свой удар оккупанты нанесли в основном по Киевской области. Для нанесения ударов по Киеву привлекались самолеты стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников, в частности:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных БПЛА.

Зафиксировано попадание двух ракет и 18 дронов в 17 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в 12 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны юга

Источник : Воздушные силы ВСУ

