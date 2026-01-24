Цирконы, Искандеры и крылатые ракеты: силы ПВО уничтожили более 370 целей
- В ночь на 24 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами — зафиксировано 396 средств воздушного нападения.
- Оккупанты применили ракеты различных типов, в частности Циркон, Х-22/Х-32 и Искандер.
- Основное направление удара — Киев и Киевская область.
В ночь на 24 января (с 18:00 23 января) российский враг нанес по Украине удары ракетами и дронами. Наши военные зафиксировали 396 средств воздушного нападения.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 24 января
Так, россияне запустили по Украине:
- 2 противокорабельные ракеты 3М22 Циркон (район пуска с территории оккупированного Крыма);
- 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской области);
- 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская область и Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской области);
- 375 дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений (районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Донецк. Около 250 из них – Шахеды).
По информации военных, свой удар оккупанты нанесли в основном по Киевской области. Для нанесения ударов по Киеву привлекались самолеты стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников, в частности:
- 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 357 ударных БПЛА.
Зафиксировано попадание двух ракет и 18 дронов в 17 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в 12 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется, отметили в Воздушных силах ВСУ.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны юга