Збройні сили України переходять від масованого вогню до точкового ураження цілей дешевими та ефективними засобами.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на засіданні Військового комітету НАТО.

Нова тактика ЗСУ та еволюція війни

Під час Стратегічного діалогу в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів Олександр Сирський наголосив, що Україна змінює підходи до ураження ворожих цілей, адаптуючись до нової реальності сучасної війни.

За словами головнокомандувача, ЗСУ відходять від концепції масованого вогню “по площах” і переходять до точкового знищення цілей із застосуванням дешевих технологічних рішень.

Він зазначив, що вартість окремого дрона може становити близько $500, тоді як знищена ціль коштує ворогу мільйони доларів.

Сирський наголосив, що війна в Україні вже давно вийшла за межі локального конфлікту та фактично стала простором, де формується майбутнє глобальної безпеки.

Події на напрямках Покровська, Куп’янська чи в Чорному морі, за його словами, визначатимуть підходи євроатлантичних армій у найближчі роки.

Окрему увагу головнокомандувач приділив ролі радіоелектронної боротьби.

Він наголосив, що без переваги або щонайменше паритету в РЕБ високотехнологічна зброя швидко втрачає ефективність.

За його словами, ЗСУ вже навчилися створювати “купол РЕБ” для захисту техніки, а також окопний РЕБ для піхоти.

Також Сирський повідомив, що завдяки технологізації та адаптації тактики минулого року Збройним силам України вдалося знизити загальні втрати особового складу на 13% порівняно з попереднім періодом.

Він додав, що Росія робить ставку на втому Заходу та виснаження людських ресурсів України, однак, за його словами, вирішальними факторами у війні залишаються технології та швидкість адаптації, а не лише кількість ресурсів.

Нагадаємо, що 23 січня українські безпілотники уразили нафтобазу Пензанефтепродукт у Пензенській області Росії, що призвело до пожежі на об’єкті.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази, яка залучена у забезпеченні російської окупаційної армії.

Масштаби втрат ворога уточнюються.

