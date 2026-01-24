Россия повредила энергообъект в Черниговской области: обесточены сотни тысяч человек
Российские войска повредили важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области во время ночной атаки 24 января.
Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.
Атака РФ на энергетику Черниговской области 24 января: что известно
По информации энергетиков, в результате вражеского удара был поврежден ключевой энергообъект в Нежинском районе.
Из-за этого масштабное отключение электроэнергии коснулось сотен тысяч потребителей в регионе.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
В то же время в Черниговэлектросети отмечают, что из-за сложной ситуации с безопасностью ремонтные работы могут длиться дольше, чем обычно.
Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области, и призывают потребителей к терпению.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.