Российские войска повредили важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области во время ночной атаки 24 января.

Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

Атака РФ на энергетику Черниговской области 24 января: что известно

По информации энергетиков, в результате вражеского удара был поврежден ключевой энергообъект в Нежинском районе.

Из-за этого масштабное отключение электроэнергии коснулось сотен тысяч потребителей в регионе.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

В то же время в Черниговэлектросети отмечают, что из-за сложной ситуации с безопасностью ремонтные работы могут длиться дольше, чем обычно.

Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области, и призывают потребителей к терпению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

